22 марта. Mossovetinfo.ru - Старейший метромост, соединяющий две станции Филевской линии в Москве, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой с разными светодинамическими режимами. Об этом сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.



Дата открытия метромоста на Смоленской набережной – 20 марта 1937 года. Расположен между станциями «Смоленская» и «Киевская» Филевской линии Московского метрополитена.



Начальная стоимость контракта – 642 миллиона рублей. Поставить оборудование необходимо в течение 105 календарных дней с даты заключения контракта.



Прием заявок на участие в аукционе проводится до 9 апреля 2018 года.