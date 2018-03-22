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Город (Москва и область)     22.03.2018 13:49

Архитектурная подсветка украсит Смоленский метромост

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Теги:  подсветка  конкурсы  аукционы  метро  метрополитен 

22 марта. Mossovetinfo.ru - Старейший метромост, соединяющий две станции Филевской линии в Москве, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой с разными светодинамическими режимами. Об этом сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Дата открытия метромоста на Смоленской набережной – 20 марта 1937 года. Расположен между станциями «Смоленская» и «Киевская» Филевской линии Московского метрополитена.

Начальная стоимость контракта – 642 миллиона рублей. Поставить оборудование необходимо в течение 105 календарных дней с даты заключения контракта.

Прием заявок на участие в аукционе проводится до 9 апреля 2018 года.


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Карта места

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Теги: 
подсветка  конкурсы  аукционы  метро  метрополитен 

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