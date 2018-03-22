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Город (Москва и область)
22.03.2018, 13:49
Архитектурная подсветка украсит Смоленский метромост
22 марта. Mossovetinfo.ru - Старейший метромост, соединяющий две станции Филевской линии в Москве, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой с разными светодинамическими режимами. Об этом со...
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Город (Москва и область)
22.03.2018, 13:00
Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро
22 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с открытием станций метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии с 23 марта 2018 года изменяются маршруты автобуса № 24к, 14...
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Город (Москва и область)
22.03.2018, 10:37
В Подмосковье прекращены полномочия двух депутатов, представивших недостоверные сведения о доходах
22 марта. Mossovetinfo.ru - Полномочия двух депутатов совета депутатов городского округа Рошаль Московской области, нарушивших антикоррупционное законодательство, прекращены досрочно по требованию Шат...