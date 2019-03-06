6 марта. Mossovetinfo.ru – Архитектурный совет Москвы одобрил градостроительную концепцию станции Большой Кольцевой линии метро «Текстильщики», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Проект рассматривался архитектурным советом во второй раз. При первоначальном рассмотрении проект вызвал много нареканий, в частности были пожелания упростить проект, так как предложенная архитектура наземного павильона была сочтена излишне усложненной и нефункциональной. Это могло привести к сложностям в ходе строительства. В итоге, по словам Кузнецова, ко второму рассмотрению разработчики учили все замечания, в результате чего удалось добиться хорошего результата.
Станция БКЛ «Текстильщики» станет частью восточного участка новой кольцевой линии, на котором расположатся еще три станции: «Печатники», «Нагатинский затон» и «Кленовая».
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