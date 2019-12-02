2 декабря. Mossovetinfo.ru – XVIII ассамблея «Здоровая Москва» пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января 2020 года, сообщается на портале mos.ru.



В рамках ассамблеи пройдет более 90 дискуссий по всем направлениям современной медицины: современные формы организации медицинской помощи, цифровизация медицины, превентивная медицина и другое.



Также пройдут 8 лекций известных специалистов. В качестве экспертов и спикеров в ассамблее примут участие более 200 специалистов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран.



Впервые в рамках ассамблеи пройдут мероприятия не только для специалистов, но и для всех желающих. Посетители, чья профессиональная деятельность не связан со здравоохранением и медициной смогут выбрать темы, которые им интересны: здоровое питание, снижение уровня стресса, здоровый образ жизни и так далее.



Также в рамках ассамблеи будет организована выставка последних достижений столичного здравоохранения, на которой будут представлены в том числе экспозиции по разработкам и применению современного медицинского оборудования. Кроме того, в рамках ассамблеи будут работать стенды различных медицинских учреждений Москвы.