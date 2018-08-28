28 августа. Mossovetinfo.ru – Аудиогиды, рассказывающие о жизни животных, появились в Московском зоопарке, сообщает портал mos.ru.



Аудиогиды подготовлены сотрудниками Московского зоопарка и содержат информацию о 80 его обитателях. Чтобы прослушать рассказ о конкретном животном, нужно ввести на плеере число, указанное на табличке на вольере. Посетители смогут узнать о жизни животного в дикой природе и в зоопарке, о природоохранном статусе животного, а в случае с редкими животными и о том, как зоопарк работает над сохранением популяции.



Аудиогиды можно взять в аренду плеер с наушниками можно в сувенирном киоске у главного входа. Пока аудиогиды доступны только на русском языке, однако в ближайшее время станут доступны аудиогиды на английском, немецком и китайском языках.