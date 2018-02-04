Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме - снегопад

4 февраля. Mossovetinfo.ru В условиях сильного снегопада в Москве аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме, - специалисты ГУП «Мосгортранс» круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».



«В условиях ухудшения погоды бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей», - отмечается в сообщении.



По маршрутам на линиях трамвая или троллейбуса, в случае затруднений движения электротранспорта, Мосгортранс оперативно запускает автобусы.