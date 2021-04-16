 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     16.04.2021 17:31

Автобусы в центре Москвы временно изменят маршруты с 18 апреля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  автобусы  схема движения  ограничение движения  изменение маршрутов 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — С 09:00 воскресенья, 18 апреля, автобусы № м1, м2, м3, м6, м27, 144, н2, н11 не будут обслуживать остановку «Метро «Библиотека им. Ленина» на Моховой улице, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что изменения вводятся на время проведения мероприятия в Центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее было объявлено, что 21 апреля в ЦВЗ «Манеж» президент России Владимир путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

Кроме того, департамент транспорта сообщил, что 22 и 29 апреля, в дни проведения церемоний открытия и закрытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, автобусы № м10 будут ходить от Лобненской улицы до метро «Маяковская» (разворот по Садовому кольцу через Оружейный переулок).

Изменения будут действовать с 13:30 и до окончания церемоний.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
автобусы  схема движения  ограничение движения  изменение маршрутов 

Возврат к списку

Лента новостей

18:28 Власть Российским туристам вернут деньги за аннулированные в 2020 году туры

17:31 Город (Москва и область) Автобусы в центре Москвы временно изменят маршруты с 18 апреля

16:32 В мире Скорость распространения COVID-19 приближается к самой высокой за все время пандемии - ВОЗ

15:59 В России МВД РФ потребовало от стран СНГ забрать своих незаконных мигрантов

14:54 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве можно будет узнать с помощью сервиса

Актуальные материалы

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II

13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru