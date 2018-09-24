24 сентября. Mossovetinfo.ru – Бахчевые развалы в Москве закончат свою работу 1 октября, сообщает пресс-служба городской Госинспекции по недвижимости.
По окончании работы все развалы должны быть демонтированы и отправлены на хранение. Предприниматели, которые этого не сделают будут привлечены к административной ответственности.
С 1 августа в Москве было открыто 240 точек по торговле арбузами и дынями.
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