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Город (Москва и область)     24.09.2018 13:37

Бахчевые развалы в Москве завершат работу 1 октября

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Теги:  торговля  бахчевые развалы 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Бахчевые развалы в Москве закончат свою работу 1 октября, сообщает пресс-служба городской Госинспекции по недвижимости.

По окончании работы все развалы должны быть демонтированы и отправлены на хранение. Предприниматели, которые этого не сделают будут привлечены к административной ответственности.

С 1 августа в Москве было открыто 240 точек по торговле арбузами и дынями.


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Теги: 
торговля  бахчевые развалы 

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