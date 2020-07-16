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Город (Москва и область)     16.07.2020 08:10

Бары, кафе и рестораны открываются в Подмосковье с 16 июля

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Теги:  Московская область  Подмосковье  снятие ограничений  общепит 

16 июля. Mossovetinfo.ru – В четверг, 16 июля, в Московской области возобновляют работу кафе, бары, рестораны, столовые и буфеты, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Подмосковья.

Ранее сообщалось, что предприятия общепита в Подмосковье возобновят работу 25 июня, однако в итоге было принято решение возобновить их работу на 9 дней раньше.

Кроме того, с 16 июля в Московской области отменяется масочный режим в парках культуры и отдыха. При этом, обязательное использование масок сохраняется при поездках в общественном транспорте, в магазинах, в медицинских учреждениях и других общественных зданиях.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  снятие ограничений  общепит 

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