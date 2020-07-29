29 июля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве завершат благоустройство Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что из-за пандемии коронавируса большинство работ по благоустройству пришлось перенести на следующий год, однако благоустройство этих двух набережных завершат в 2020 году.
Подготовительные работы на набережных начались еще в прошлом году. Благоустройство Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко станет частью масштабных работ в районе Киевского вокзала. Работы затронут набережную Тараса Шевченко от Новоарбатского до Бородинского моста, Бережковскую набережную до моста Богдана Хмельницкого, половину Украинского бульвара и обе Бородинские улицы.
В результате будут расширены и заново замощены тротуары, пространство у воды отдадут пешеходам, появятся велодорожки, а от проезжей части пешеходов и велосипедистов отделят зеленой стеной из кустарников и деревьев.
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