5 мая. Mossovetinfo.ru – Бесплатный Wi-Fi появится на Большой кольцевой линии метро летом 2018 года. Об этом сообщила компания-оператор бесплатного Wi-Fi в столичной подземке «МаксимаТелеком».



Первый сегмент сети будет запущен на участке от «Делового центра» до «Петровского парка».