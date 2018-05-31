31 мая. Mossovetinfo.ru – В обеспечении безопасности в Москве во время ЧМ-2018 будет задействовано около 30 тысяч человек, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
По словам Черникова, такого количества достаточно, чтобы обеспечить безопасность в городе. По прогнозам городских властей, во время ЧМ-2018 Москву могут посетить минимум 1,5 миллиона человек.
Власти определили 73 контролируемые зоны, в том числе 20 зон с полностью защищенным периметром. В этих зонах расположены объекты, которые будут использованы во время чемпионата: стадионы, тренировочные поля, места пребывания официальных делегаций и зоны фестиваля болельщиков. Черников также сообщил, что 20 зон с полностью защищенным периметром будут работать в системе аккредитаций.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».
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