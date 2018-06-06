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Город (Москва и область)     06.06.2018 09:53

Благоустройство Лесной улицы завершается в Москве

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Теги:  благоустройство  Лесная улица 

6 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве завершается комплексное благоустройство Лесной улицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В работах по благоустройству занято около 100 рабочих и 24 единицы техники. Проложено около 4 километров кабельной канализации, установлено 117 кабельных колодцев для ремонта, проложено более 100 метров водосточной сети порядка 40 смотровых и 35 дождеприемных колодцев. Полностью завершена укладка бордюрного камня, тротуары на99% замощены гранитной плиткой. Завершен ремонт 18 фасадов зданий, еще 4 фасада ремонтируются. Кроме того, на улице установлено более 70 фонарей.

Завершается обустройство трамвайных остановок, на всех остановках уровень проезжей части будет поднят на один уровень со входом в вагон, что облегчит посадку в трамвай маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

В завершение работ по благоустройству на Лесной улице обустроят около 3 тысяч квадратных метров газонов, установят около 50 скамеек и 130 урн. Кроме того, осенью планируется высадка деревьев.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  Лесная улица 

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