6 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве завершается комплексное благоустройство Лесной улицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В работах по благоустройству занято около 100 рабочих и 24 единицы техники. Проложено около 4 километров кабельной канализации, установлено 117 кабельных колодцев для ремонта, проложено более 100 метров водосточной сети порядка 40 смотровых и 35 дождеприемных колодцев. Полностью завершена укладка бордюрного камня, тротуары на99% замощены гранитной плиткой. Завершен ремонт 18 фасадов зданий, еще 4 фасада ремонтируются. Кроме того, на улице установлено более 70 фонарей.
Завершается обустройство трамвайных остановок, на всех остановках уровень проезжей части будет поднят на один уровень со входом в вагон, что облегчит посадку в трамвай маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
В завершение работ по благоустройству на Лесной улице обустроят около 3 тысяч квадратных метров газонов, установят около 50 скамеек и 130 урн. Кроме того, осенью планируется высадка деревьев.
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