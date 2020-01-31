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Город (Москва и область)     31.01.2020 09:34

Благоустройство территорий у 9 строящихся станций метро завершат до конца 2021 года

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Теги:  благоустройство  метро 

31 января. Mossovetinfo.ru – В 2020-2021 годах будут проведены работы улучшению транспортной и пешеходной доступности девяти строящихся станций метро, а также благоустройству прилегающих территорий, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Благоустроены будут территории возле девяти станций Большой кольцевой линии метро: «Аминьевское шоссе», «Рубцовская», «Стромынка», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино», «Улица Народного Ополчения».

По словам Бирюкова, основное внимание в ходе работ будет уделено созданию удобных пешеходных маршрутов и зон отдыха. Тротуары отделят от проезжей части новым бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие, будет обустроено новое, современное освещение, проведено озеленение. Возле станций будет проведен ремонт проезжей части, обустроены плоскостные парковки.

Кроме того, будет благоустроена территория в районе существующей станции метро «Бутырская».


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  метро 

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