Собянин внес в Мосгордуму законопроект об укрупнении внутригородских образования в ТиНАО

22 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую Думу проект закона об укрупнении муниципалитетов ТиНАО.



После принятия закон позволит путем преобразования и изменения границ отдельных внутригородских муниципальных образований в Москве – муниципальных округов, городских округов, поселений, их ликвидации и укрупнения, создать новые внутригородские муниципальные образования – муниципальные округа Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка и городского округа Троицк.



Законопроектом предлагается создать:



- новый муниципальный округ Бекасово путем объединения поселения Киевский и части территории поселения Новофедоровское;

- новый муниципальный округ Внуково путем объединения поселения Кокошкино, муниципального округа Внуково, частей территорий поселений Внуковское, Марушкинское и Московский;

- новый муниципальный округ Вороново путем объединения поселений Вороновское и Роговское, частей территорий поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское и Щаповское;

- новый муниципальный округ Коммунарка путем объединения поселения «Мосрентген», частей территорий поселений Воскресенское, Десеновское, Мос-ковский, Сосенское и Филимонковское;

- новый муниципальный округ Краснопахорский путем объединения частей территорий поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское и Щаповское;

- новый муниципальный округ Филимонковский путем объединения частей территорий поселений Марушкинское, Московский, Первомайское и Филимонковское;

- новый муниципальный округ Щербинка путем объединения городского округа Щербинка и частей территорий поселений Воскресенское, Рязановское, муниципального округа Южное Бутово;

- новый городской округ Троицк путем объединения городского округа Троицк и частей территорий поселений Десеновское, Краснопахорское, Первомайское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское.



При этом часть территории поселения Московский предлагается отнести к муниципальному округу Ново-Переделкино, а часть - к муниципальному округу Солнцево (ЗАО).



Образование нового муниципального образования в виде городского округа Троицк связано с сохранением имеющегося у преобразуемого городского округа Троицк статуса наукограда Российской Федерации.



Законопроектом в рамках образования новых муниципальных образований законопроектом устанавливаются границы новых муниципальных образований, закрепляются описания указанных границ, наименования органов местного самоуправления новых муниципальных образований, порядок избрания первого главы нового муниципального образования, численность депутатского корпуса, избирательная система, которая будет применяться на выборах депутатов представительных органов новых муниципальных образований, порядок проведения первого заседания представительного органа первого созыва, вопросы правопреемства преобразованных внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - преобразованные муниципальные образования), а также обеспечительные меры по непрерывному осуществлению местного самоуправления на территориях преобразованных муниципальных образований.



Также законопроектом закрепляются гарантии для муниципальных служащих органов местного самоуправления преобразованных муниципальных образований, согласно которым они будут иметь преимущественное право на трудоустройство в исполнительно-распорядительные органы новых муниципальных образований или право поступления на конкурсной основе на государственную гражданскую службу города Москвы в территориальные органы исполнительной власти города Москвы, которые будут созданы в ТиНАО.



За период вхождения подмосковных территорий в состав Москвы, численность населения ТиНАО увеличилась в три раза с 230 тыс. до 750 тыс. человек.