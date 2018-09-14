14 сентября. Mossoverinfo.ru – С начала года в московском метро установили более 300 новых турникетов, сообщает портал mos.ru.



Новые турникеты установлены на 17 станциях, расположенных на разных линия метрополитена, в том числе на станциях «Сокол», «Перово», «Улица 1905 года», «Коломенское», «Анино», «Воробьевы горы», «Кантемировская» и других.



Новые турникеты снабжены стеклянными створками, работают бесшумно, быстро и более безопасны для пассажиров. В них предусмотрена установка устройств, позволяющих оплатить проезд банковской картой или смартфоном. Кроме того, при установке новых турникетов, один из них делается шире, что облегчает проход в метро маломобильным пассажирам, пассажирам с детскими колясками и большими сумками.



Работы по замене турникетов в московском метро начались в 2016 году. С тех пор турникеты уже заменили на 105 станциях.