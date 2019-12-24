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Город (Москва и область)     24.12.2019 11:33

Более 100 дополнительных электричек запустят на МЖД в дни новогодних праздников

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Теги:  МЖД  Новый год  электрички  расписание  изменения расписания 

24 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 100 дополнительных пригородных электричек и экспрессов запустят на маршрутах Московской железной дороги и Центральной пригородной пассажирской компании в дни новогодних праздников с 30 декабря по 9 января, сообщается на официальном сайте МЖД.

Дополнительные поезда, в том числе межобластные экспрессы, выйдут на маршруты на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях МЖД. В общей сложности дополнительно будет запущено 116 поездов. Большинство из них будет ходить в новогоднюю и рождественскую ночи.

Также сообщается, что 30 и 31 декабря электрички будут ходить по расписанию пятницы, с 1 по 6 января – по расписанию субботы, 7 и 8 января – по расписанию воскресенья, 9 января – по расписанию четверга.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  Новый год  электрички  расписание  изменения расписания 

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