28 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 100 единиц техники было задействовано в расчистке дорог Подмосковья прошедшей ночью, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сообщается, что 116 единиц техники обработали свыше 2,8 тысяч километров областных дорог. В настоящее время 69 машин продолжают обработку дорог Подмосковья.
С 1 ноября дорожные службы Московской области перешли на зимний режим работы, в рамках которого производится очистка и обработка проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, а также посадочных площадок на остановках общественного транспорта.
Всего в зимнем сезоне для уборки дорого в Московской области будет задействовано более 4,4 тысячи единиц техники. Для обработки дорог подготовлено около 1,7 миллиона тонн пескосоляной смеси.
14:43 Происшествия Сообщения о минировании поступили в четыре районных суда Москвы
14:31 Город (Москва и область) МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» планируется запустить через 2-3 года - Собянин
14:23 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 1 декабря из-за ветра и гололедицы
14:11 Город (Москва и область) Вводить платный въезд в Москву не планируется - Собянин
13:53 Город (Москва и область) Более 100 единиц техники задействовали прошедшей ночью в расчистке дорог Подмосковья
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы