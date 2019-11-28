28 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 100 единиц техники было задействовано в расчистке дорог Подмосковья прошедшей ночью, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Сообщается, что 116 единиц техники обработали свыше 2,8 тысяч километров областных дорог. В настоящее время 69 машин продолжают обработку дорог Подмосковья.



С 1 ноября дорожные службы Московской области перешли на зимний режим работы, в рамках которого производится очистка и обработка проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, а также посадочных площадок на остановках общественного транспорта.



Всего в зимнем сезоне для уборки дорого в Московской области будет задействовано более 4,4 тысячи единиц техники. Для обработки дорог подготовлено около 1,7 миллиона тонн пескосоляной смеси.