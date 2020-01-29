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Город (Москва и область)
29.01.2020, 14:34
Более 100 тысяч москвичей подали заявку на получение электронной медицинской карты
29 января. Mossovetinfo.ru – С момента появления возможности доступа к электронной медицинской карте, заявку на получение доступа подали уже более 100 тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы Анаст...
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Город (Москва и область)
29.01.2020, 14:10
Пациентов с пневмонией в Москве будут тестировать на коронавирус - Роспотребнадзор
29 января. Mossovetinfo.ru – Пациентов, заболевших пневмонией, будут проверять на коронавирус, заявила в ходе заседания Мосгордумы глава московского управления Роспотребндзора Елена Андреева, сообщ...
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Город (Москва и область)
29.01.2020, 12:57
Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 днем 29 января
29 января. Mossovetinfo.ru – В движении поездов на МЦД-2 днем в среду, 29 января произошел сбой, сообщают пользователи соцсетей. Сообщается, что между станциями Дмитровская и Рижская поезда ...