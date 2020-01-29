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Город (Москва и область)     29.01.2020 14:34

Более 100 тысяч москвичей подали заявку на получение электронной медицинской карты

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Теги:  Анастасия Ракова  электронная медицинская карта  здравоохранение 

29 января. Mossovetinfo.ru – С момента появления возможности доступа к электронной медицинской карте, заявку на получение доступа подали уже более 100 тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Мы видим, что жители заинтересованы в получении доступа к своим картам и активно оставляют онлайн-заявки. Горожане, у которых возникли вопросы с оформлением доступа к медицинской карте или нет возможности воспользоваться компьютером, могут обратиться за помощью в любой центр госуслуг «Мои документы». Всего уже более 100 тысяч человек подали заявку, из них более 65 тысяч получили доступ», - заявила Ракова, чьи слова приводит портал mos.ru.

Возможность получить доступ к электронной медицинской карте в тестовом режиме была запущена 14 января. в настоящее время персональная электронная карта доступна только на стационарных компьютерах, однако в течение года-полутора планируется создать и мобильную версию электронной карты, а также расширить ее функционал.


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Карта места

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Теги: 
Анастасия Ракова  электронная медицинская карта  здравоохранение 

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