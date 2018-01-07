Более 10 тысяч артефактов найдено на улицах Москвы за 2 года благоустройства – Собянин

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что за два года работ по благоустройству центра столицы на центральных улицах города найдено более 10 тысяч артефактов. Об этом Собянин сообщил в своем микроблоге @MosSobyanin



«Любопытный факт: за 2 года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых - XII века», - сообщил Собянин.



«А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где сохранили куски исторической брусчатки. #МояУлица», - также напомнил мэр Москвы.