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Город (Москва и область)     15.04.2020 12:19

Более 1200 человек в Москве вылечились от кооронавируса

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Теги:  коронавирус  Анастасия Ракова 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 1205 человек, сообщила заммэра Москвы, Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, за последние сутки из больниц после излечения от коронавирусной инфекции выписаны 189 человек. Все они продолжают оставаться под медицинским наблюдением

«Число выздоровевших в Москве неуклонно растёт, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше», - заявила Ракова.

Всего в Москве на 15 апреля выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом. В результате заболевания скончались 106 человек.


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Теги: 
коронавирус  Анастасия Ракова 

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