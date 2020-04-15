15 апреля. Mossovetinfo.ru – Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 1205 человек, сообщила заммэра Москвы, Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, за последние сутки из больниц после излечения от коронавирусной инфекции выписаны 189 человек. Все они продолжают оставаться под медицинским наблюдением
«Число выздоровевших в Москве неуклонно растёт, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше», - заявила Ракова.
Всего в Москве на 15 апреля выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом. В результате заболевания скончались 106 человек.
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