15 апреля. Mossovetinfo.ru – Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 1205 человек, сообщила заммэра Москвы, Анастасия Ракова.



По словам вице-мэра, за последние сутки из больниц после излечения от коронавирусной инфекции выписаны 189 человек. Все они продолжают оставаться под медицинским наблюдением



«Число выздоровевших в Москве неуклонно растёт, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше», - заявила Ракова.



Всего в Москве на 15 апреля выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом. В результате заболевания скончались 106 человек.