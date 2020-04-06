6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве составлено более 160 протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.



Как сообщил глава пресс-службы протоколы были составлены в отношении лиц, которые не имеют права ни при каких условиях покидать свою квартиру: граждане, вернувшиеся из-за рубежа, или контактировавшие с лицами, зараженными коронавирусом.



За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

