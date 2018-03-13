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Город (Москва и область)     13.03.2018 14:16

Более 17 тыс полицейских обеспечат безопасность во время выборов президента России в Москве

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Теги:  выборы  выборы президента России  выборы-2018  безопасность  полиции 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Более 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность во время проведения в Москве выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В рамках подготовки к выборам все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы президента России  выборы-2018  безопасность  полиции 

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