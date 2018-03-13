Более 17 тыс полицейских обеспечат безопасность во время выборов президента России в Москве

13 марта. Mossovetinfo.ru - Более 17 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность во время проведения в Москве выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



В рамках подготовки к выборам все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.



Выборы президента России пройдут 18 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.