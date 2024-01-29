31 января — Mossovetinfo.ru — Более 1,5 млн москвичей стали участниками платформы «Электронный дом», за прошедший год количество пользователей увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.
За время работы платформы выполнили более 600 тыс. заявок на устранение неполадок.
Также провели более шести тысяч опросов, которые помогают решать задачи жизни в многоквартирном доме. Например, определиться, как украсить подъезд к праздникам, поинтересоваться мнением соседей о том, нужно ли проводить косметический ремонт, устанавливать шлагбаум во дворе или умный домофон и прочее. Узнать о том, кто из жильцов зарегистрирован на платформе, можно в разделе «Мои соседи». Общение с ними происходит в общедомовом или личных чатах. Преимущество общедомового чата в «Электронном доме» – гарантированное отсутствие посторонних. Здесь общаются конструктивно и только на актуальные темы, которые касаются дома. На электронной доске объявлений жители могут оставлять объявления о купле-продаже личных вещей, предлагать услуги. Там же можно сообщить о найденном или сбежавшем питомце, попросить на время инструменты и прочее.
Также платформа позволяет оставлять заявки о неполадках в квартире, доме или во дворе, а также связаться с управляющей организацией в чате.
Сообщается, что на платформе есть три типа жителей: собственники, зарегистрированные и просто проживающие по конкретному адресу. Пользователи имеют доступ к разным функциям, в зависимости от уровня учетной записи.
В июле 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин обсудил
с кандидатами в депутаты Госдумы платформу «Электронный дом». «Говорят о самоуправлении, демократии. Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, - то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление?» - сообщил Собянин на своем персональном сайте.
Инфографика с сайта mos.ru - как зайти на платформу «Электронный дом»