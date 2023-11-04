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Город (Москва и область)     08.11.2023 10:43

Более 200 групп по искусствоведению открыто в рамках проекта «Московское долголетие»

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Теги:  Московское долголетие  искусствоведение  выставки  кино  спектакли  литература  курсы 

8 ноября — Mossovetinfo.ru — Более 200 групп по искусствоведению открыто в рамках проекта «Московское долголетие» - «ученики курсов начинают осознанно посещать выставки, смотреть кино, спектакли, понимать отсылки в литературе, дискутировать с единомышленниками», - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ученики курсов начинают осознанно посещать выставки, смотреть кино, спектакли, понимать отсылки в литературе, дискутировать с единомышленниками, владеть терминологией критиков и составлять собственное мнение о произведениях искусства. Для этого они получают базовые знания в сфере искусствоведения. Это позволяет им не только выбирать произведения для себя, но и передавать знания детям и внукам, привлекая их к культурным походам», – говорится в материале.

Сообщается, что некоторые занятия проходят на базе столичных музеев. Москвичи отмечают, что занятия по истории искусств вдохновляют открывать город с новой стороны.

В сети кинотеатров «Москино» работает кинолекторий, где можно познакомиться с историей кино, узнать интересные факты о производстве фильмов, биографии актеров и режиссеров, научиться писать собственные рецензии, а также посмотреть картины, ставшие классикой мирового кинематографа.

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в центрах госуслуг, районных отделах долголетия и онлайн через портал mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
Московское долголетие  искусствоведение  выставки  кино  спектакли  литература  курсы 

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