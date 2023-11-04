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Город (Москва и область)
08.11.2023, 10:43
Более 200 групп по искусствоведению открыто в рамках проекта «Московское долголетие»
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Более 200 групп по искусствоведению открыто в рамках проекта «Московское долголетие» - «...
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Город (Москва и область)
07.11.2023, 09:44
Сервис постановки заключительного диагноза с помощью ИИ внедрили во всех взрослых поликлиниках Москвы
7 ноября — Mossovetinfo.ru — Сервис постановки заключительного диагноза с помощью ИИ внедрили во всех взрослых поли...
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Город (Москва и область)
04.11.2023, 08:21
Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года
4 ноября — Mossovetinfo.ru — Международная выставка-форум «Россия» открыта для всех посетителей с 4 ноября 2023 года п...