28 октября. Mossovetinfo.ru – Более 20 рейсов задерживается в аэропортах Москвы, 4 рейса отменено, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
Сообщается, что в аэропорту Внуково задержано 13 рейсов, в аэропорту Домодедово задержано 9 рейсов, 4 рейса отменено, в аэропорту Шереметьево задерживается 4 рейса.
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