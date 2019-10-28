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Город (Москва и область)     28.10.2019 09:21

Более 20 рейсов задерживается в аэропортах Москвы

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Теги:  аэропорты  задержка рейсов 

28 октября. Mossovetinfo.ru – Более 20 рейсов задерживается в аэропортах Москвы, 4 рейса отменено, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Сообщается, что в аэропорту Внуково задержано 13 рейсов, в аэропорту Домодедово задержано 9 рейсов, 4 рейса отменено, в аэропорту Шереметьево задерживается 4 рейса.


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Теги: 
аэропорты  задержка рейсов 

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