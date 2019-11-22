22 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 20 различных услуг и сервисов для родителей действует в центрах госуслуг «Мои документы», сообщается на портале mos.ru.



В офисах «Мои документы» можно оформить свидетельство о рождении и получить его еще до выписки женщины с ребенком из роддома, также можно оформить единый пакет всех документов на новорожденного ребенка, включая СНИЛС, полис ОМС, ИНН, загранпаспорт с пятилетним сроком действия, справки о рождении, регистрация по месту жительства. Также можно получить сертификат на материнский капитал и свидетельство об установлении отцовства.



При рождении третьего и последующих детей все необходимые документы для многодетных родителей также можно оформить и получить одним пакетом, включая оформление различных льгот и выплат.



Беременные женщины могут оформить в офисах «Мои документы» все необходимые выплаты, связанные с беременностью (пособие по беременности и родам, единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, и другие).



Для родителей с детьми во всех центрах «Мои документы» созданы условия, позволяющие получать услуги с комфортом. В них созданы детские уголки, в которых можно почитать книжки или посмотреть мультфильмы, а также комнаты матери и ребенка, оснащенные пеленальными столиками.



Кроме того, для взрослых и детей в офисах «Мои документы» регулярно проходят лекции, консультации и мастер-классы на различные темы.

