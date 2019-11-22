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Город (Москва и область)     22.11.2019 08:36

Более 20 услуг и сервисов для родителей действует в центрах «Мои документы»

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Теги:  Мои документы  услуги  сервисы  родители  дети 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – Более 20 различных услуг и сервисов для родителей действует в центрах госуслуг «Мои документы», сообщается на портале mos.ru.

В офисах «Мои документы» можно оформить свидетельство о рождении и получить его еще до выписки женщины с ребенком из роддома, также можно оформить единый пакет всех документов на новорожденного ребенка, включая СНИЛС, полис ОМС, ИНН, загранпаспорт с пятилетним сроком действия, справки о рождении, регистрация по месту жительства. Также можно получить сертификат на материнский капитал и свидетельство об установлении отцовства.

При рождении третьего и последующих детей все необходимые документы для многодетных родителей также можно оформить и получить одним пакетом, включая оформление различных льгот и выплат.

Беременные женщины могут оформить в офисах «Мои документы» все необходимые выплаты, связанные с беременностью (пособие по беременности и родам, единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, и другие).

Для родителей с детьми во всех центрах «Мои документы» созданы условия, позволяющие получать услуги с комфортом. В них созданы детские уголки, в которых можно почитать книжки или посмотреть мультфильмы, а также комнаты матери и ребенка, оснащенные пеленальными столиками.

Кроме того, для взрослых и детей в офисах «Мои документы» регулярно проходят лекции, консультации и мастер-классы на различные темы.


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Теги: 
Мои документы  услуги  сервисы  родители  дети 

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