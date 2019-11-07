7 ноября. Mossovetinfo.ru – С начала ноября в Москве выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 31% от месячной нормы, сообщает портал «Метеоновости».



Прошедшая ночь стала самой дождливой в Москве с начала месяца. В разных районах выпало от 3 до 9 миллиметров осадков. В среднем по городу за ночь выпало больше 10% месячной нормы осадков.