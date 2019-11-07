Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.11.2019 13:20

Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  осадки 

7 ноября. Mossovetinfo.ru – С начала ноября в Москве выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 31% от месячной нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Прошедшая ночь стала самой дождливой в Москве с начала месяца. В разных районах выпало от 3 до 9 миллиметров осадков. В среднем по городу за ночь выпало больше 10% месячной нормы осадков.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  осадки 

Возврат к списку

Лента новостей

14:28 Город (Москва и область) Синоптики прогнозирую теплую погоду в Москве в выходные 9 и 10 ноября

13:54 Город (Москва и область) Проезд на 34 автобусных маршрутах Подмосковья подешевеет с 1 января

13:20 Город (Москва и область) Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала ноября

13:10 Город (Москва и область) На Карамышевской набережной появится вертолетная площадка

11:52 В мире «Газпром» рассказал об условиях заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом»

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru