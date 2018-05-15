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Город (Москва и область)
15.05.2018, 14:43
Более 370 бригад Мосводостока вышли на дежурство из-за ливня
15 мая. Mossovetinfo.ru – Более 370 бригад ГУП «Мосводосток» готовы устранить последствия ливня, который ожидается в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Все...
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Город (Москва и область)
15.05.2018, 12:48
Строительство станции метро «Терехово» началось в Москве
15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве началось строительство станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Станция «Терехово» будет ра...
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Город (Москва и область)
15.05.2018, 11:04
Превышение ПДК по сероводороду в 4,5 раза зафиксировано на юго-востоке Москвы
15 мая. Mossovetinfo.ru – В ночь на 15 мая в некоторых московских районах на востоке и юго-востоке города было зафиксировано превышение нормы содержания сероводорода в воздухе, сообщает «Мосэкомон...