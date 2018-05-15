15 мая. Mossovetinfo.ru – Более 370 бригад ГУП «Мосводосток» готовы устранить последствия ливня, который ожидается в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Всего на дежурство выведены более 1100 сотрудников и 279 единиц техники. Они готовы не допустить скопления воды на проезжей части и во дворах, и обеспечить бесперебойное движение транспорта.



Ранее сообщалось, что во второй половине дня во вторник в Москве ожидаются грозовые дожди с усилением ветра до 15 метров в секунду.