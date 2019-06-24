24 июня. Mossovetinfo.ru – С помощью портала «Наш город» в Москве удалось решить более 3,4 миллиона проблем, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В том числе более 600 тысяч проблем было решено с помощью краудсорсинг-проектов, организованных на портале. Такие проекты запускали на портале дважды. В рамках первого проекта были собраны предложения москвичей об улучшении функционала и интерфейса портала и мобильного приложения к нему, в рамках второго проекта москвичи выступили с предложениями создания на портале новых проблемных тем.
В результате на портале были созданы 70 новых тем, самыми популярными из которых стали «Общественный транспорт», «Мой дом» и «Моя дорога».
Портал «наш город» был создан в 2011 году. В настоящий момент на портале зарегистрировано 1,4 миллиона жителей Москвы. С помощью портала москвичи могут контролировать работы по ремонту и благоустройству, следить за чистотой и порядком во дворах и парках, отслеживать работу общественного транспорта, качество работы поликлиник и даже уровень цен в аптеках.
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