14 января. Mossovetinfo.ru – Интерактивной инструкцией «Переезд по программе реновации», которая появилась на портале mos.ru в конце 2019 года, уже воспользовались 46 531 человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
С помощью онлайн-сервиса москвичи, чьи дома попали в программу реновации, могут получить пошаговую инструкцию о переезде: какие документы понадобятся, как будет организован переезд, как докупить дополнительные площади в рамках программы, каков порядок действий после получения ключей от новой квартиры и так далее, вплоть до регистрации на новом месте жительства.
При этом в онлайн-сервисе можно задать определенные параметры, например, указать является ли он собственником квартиры или владеет ей на правах социального найма, или указать, что квартира взята в ипотеку – все это будет учтено при составлении пошаговой инструкции.
16:59 Город (Москва и область) Более 46 тысяч человек воспользовались онлайн-сервисом по программе реновации
16:31 Происшествия Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими
16:03 Город (Москва и область) С начала программы реновации под заселение переданы 49 домов
15:29 Город (Москва и область) Список мест крещенских купаний в Москве
14:56 Город (Москва и область) Ольга Ярославская приступит к работе на посту детского омбудсмена Москвы с 15 января
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира
13:46 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году
08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января
13:02 В России В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов