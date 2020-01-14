14 января. Mossovetinfo.ru – Интерактивной инструкцией «Переезд по программе реновации», которая появилась на портале mos.ru в конце 2019 года, уже воспользовались 46 531 человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



С помощью онлайн-сервиса москвичи, чьи дома попали в программу реновации, могут получить пошаговую инструкцию о переезде: какие документы понадобятся, как будет организован переезд, как докупить дополнительные площади в рамках программы, каков порядок действий после получения ключей от новой квартиры и так далее, вплоть до регистрации на новом месте жительства.



При этом в онлайн-сервисе можно задать определенные параметры, например, указать является ли он собственником квартиры или владеет ей на правах социального найма, или указать, что квартира взята в ипотеку – все это будет учтено при составлении пошаговой инструкции.