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Город (Москва и область)     14.01.2020 16:59

Более 46 тысяч человек воспользовались онлайн-сервисом по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  онлайн-сервисы  программа реновации  инструкции  реновация жилья 

14 января. Mossovetinfo.ru – Интерактивной инструкцией «Переезд по программе реновации», которая появилась на портале mos.ru в конце 2019 года, уже воспользовались 46 531 человек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

С помощью онлайн-сервиса москвичи, чьи дома попали в программу реновации, могут получить пошаговую инструкцию о переезде: какие документы понадобятся, как будет организован переезд, как докупить дополнительные площади в рамках программы, каков порядок действий после получения ключей от новой квартиры и так далее, вплоть до регистрации на новом месте жительства.

При этом в онлайн-сервисе можно задать определенные параметры, например, указать является ли он собственником квартиры или владеет ей на правах социального найма, или указать, что квартира взята в ипотеку – все это будет учтено при составлении пошаговой инструкции.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  онлайн-сервисы  программа реновации  инструкции  реновация жилья 

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