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Город (Москва и область)     17.03.2024 15:37

Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России - МГИК

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Теги:  Мосгоризбирком  МГИК  президент РФ  выборы  ход голосования 

17 марта — Mossovetinfo.ru — Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, в том числе онлайн более 3,5 млн человек, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«На 15:00 17 марта 2024 всего выдано бюллетеней – 5 млн 13 тыс. 661, из них в ДЭГ – 3 млн 515 тыс. 605, на бумаге – 1 млн 498 тыс. 56», – сообщила Кириллова.

Председатель Мосгоризбиркома отметила, что выборы президента России проходят в Москве спокойно и ровно.

Избирательные участки закроются в 20:00, в это эе время завершится выдача электронных бюллетеней в системе ДЭГ.

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Карта места

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Теги: 
Мосгоризбирком  МГИК  президент РФ  выборы  ход голосования 

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