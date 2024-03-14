Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России - МГИК

17 марта — Mossovetinfo.ru — Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, в том числе онлайн более 3,5 млн человек, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.



«На 15:00 17 марта 2024 всего выдано бюллетеней – 5 млн 13 тыс. 661, из них в ДЭГ – 3 млн 515 тыс. 605, на бумаге – 1 млн 498 тыс. 56», – сообщила Кириллова.



Председатель Мосгоризбиркома отметила, что выборы президента России проходят в Москве спокойно и ровно.



Избирательные участки закроются в 20:00, в это эе время завершится выдача электронных бюллетеней в системе ДЭГ.