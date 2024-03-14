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17.03.2024, 15:37
Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России - МГИК
17 марта — Mossovetinfo.ru — Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, в том числе онла...
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Город (Москва и область)
15.03.2024, 09:45
Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосовании
15 марта — Mossovetinfo.ru — Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосо...
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Город (Москва и область)
14.03.2024, 10:40
Собянин просит москвичей сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации
14 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин просит с 15 по 17 марта 2024 года сделать свой выбор на выборах Пре...