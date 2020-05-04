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Город (Москва и область)     04.05.2020 12:06

Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

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Теги:  коронавирус  Московская область 

4 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 803 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в Подмосковье подтверждено 14 939 случаев заболевания. Вылечились 542 человека. Скончались 111 человек.

В Москве подтвержден 74 401 случай заболевания. В России зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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