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Город (Москва и область)     01.06.2020 10:39

Более 82 тысяч человек в Москве вылечились от коронавируса

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Теги:  коронавирус 

1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 297 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. За сутки от коронавируса в столице вылечились 2 060 человек.

Всего в столице зафиксировано 183 088 случаев. На данный момент в столице заражены 98 296 человек. Выздоровели 82 239 человек, умерли – 2 553 человека.

В России выявлено 414 878 случаев во всех регионах.


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Теги: 
коронавирус 

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