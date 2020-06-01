1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 297 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. За сутки от коронавируса в столице вылечились 2 060 человек.
Всего в столице зафиксировано 183 088 случаев. На данный момент в столице заражены 98 296 человек. Выздоровели 82 239 человек, умерли – 2 553 человека.
В России выявлено 414 878 случаев во всех регионах.
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