1 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 297 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. За сутки от коронавируса в столице вылечились 2 060 человек.



Всего в столице зафиксировано 183 088 случаев. На данный момент в столице заражены 98 296 человек. Выздоровели 82 239 человек, умерли – 2 553 человека.



В России выявлено 414 878 случаев во всех регионах.