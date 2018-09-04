4 сентября. Mossovetinfo.ru – Московские власти выделили более 90 гектар земли под строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.
Всего выделено 508 земельных участков общей площадью 92 гектара. 68,7 гектара будут использованы для строительства новой трассы, еще 23.3 гектара будут использованы под обеспечение строительства.
Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет от «Москва-Сити» до МКАД в районе Молодогвардейской развязки. Строительство дороги планируется завершить за 5 лет. Проезд по новой трассе будет платным.
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