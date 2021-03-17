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Город (Москва и область)     17.03.2021 14:05

Более 90 градостроительных проектов вынесли на обсуждение москвичей

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Теги:  Активный гражданин  проекты  обсуждение 

17 марта. Mossovetinfo.ru – На портале проекта «Активный гражданин» на обсуждение москвичей вынесли 93 градостроительных проекта, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

В частности, жители смогут обсудить проект продления Троицкой линии метро и соединения ее в дальнейшем с Бирюлевской линией, проект реконструкции улицы Академика Опарина, проект строительства Технополиса «Москва» в Зеленограде.

Также москвичи смогут обсудить строительство новых путепроводов, домов и жилых кварталов, реконструкцию существующих и строительство новых улиц и многое другое. По словам Княжевской, все выставленные на обсуждение проекты, затрагивают социально значимые сферы жизни горожан.

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Теги: 
Активный гражданин  проекты  обсуждение 

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