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Город (Москва и область)     15.04.2021 09:59

Более миллиона москвичей уже сделали прививку от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  прививки  Сергей Собянин 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — Более миллиона москвичей уже получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом, более 820 тысяч горожан уже полностью завершили вакцинацию. Из них около 45% - жители Москвы старше 60 лет, для которых защита от коронавируса важнее всего.

Мэр также отметил, что Москва полностью обеспечена вакциной. Кроме того, Собянин подчеркнул, что среди сделавших прививку насчитываются считанные единицы заболевших. Это доказывает безопасность и эффективность российской вакцины.

Ранее сообщалось, что в Москве началась вакцинация граждан на дому. В первую очередь такой возможностью могут воспользоваться маломобильные граждане, находящиеся на надомном социальном обслуживании.

Кроме того, вакцинацию проводят в прививочных пунктах на базе 100 городских поликлиник. Помимо этого, выездные бригады вакцинации работают в крупных торговых центрах города. Также сделать прививку можно во всех флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  прививки  Сергей Собянин 

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