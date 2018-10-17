Другие материалы
-
Город (Москва и область)
17.10.2018, 16:58
Более тысячи новых указателей установят в московском метро
17 октября. Mossovetinfo.ru – Более тысячи элементов навигации нового типа появится на станциях московского метро в течение полугода, сообщает портал mos.ru. На станциях метро уже установлено...
-
Город (Москва и область)
17.10.2018, 15:55
Первую станцию метро в Можайском районе Москвы откроют в 2021 году
17 октября. Mossovetinfo.ru – Юго-западный участок Большой Кольцевой линии метрополитена планируется построить до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. Участ...
-
Город (Москва и область)
17.10.2018, 15:08
В Южном административном округе Москвы началось переселение по программе реновации
17 октября. Mossovetinfo.ru – Переселение в рамках программы реновации началось в Южном административном округе Москвы, сообщает портал mos.ru. Ключи от новых квартир получила 41 семья, еще 3...