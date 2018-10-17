17 октября. Mossovetinfo.ru – Более тысячи элементов навигации нового типа появится на станциях московского метро в течение полугода, сообщает портал mos.ru.



На станциях метро уже установлено около 100 новых элементов навигации. На новых указателях шрифт увеличен на 16%, на направляющих стрелках, указывающих направление переходов, появились пиктограммы с изображением человека, поднимающегося по лестнице.



Перед обновлением навигации руководство метрополитена провело опрос пассажиров. Опросы проводились в социальных сетях, в приложении «Метро Москвы», а также непосредственно на станциях метрополитена. Всего было опрошено около 5 тысяч человек. Большинство участников опроса положительно относятся к обновлению навигации в метрополитене.