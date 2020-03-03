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Город (Москва и область)     03.03.2020 13:32

Больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, примет больничный комплекс в Коммунарке

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Теги:  Коммунарка  здравоохранение  больница 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Новый больничный комплекс в Коммунарке подготовлен к приему больных ОРВИ, которые прибыли в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщил заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, комплекс в Коммунарке станет опорным для подобных больных. Все пациенты с признаками ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут госпитализироваться в эту больницу.

В настоящее время таких больных перевозят из инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке.

Ракова отметила, что клиника в Коммунарке – одна из крупнейших современных больниц в стране. Особое внимание в ней уделено комфорту пациентов, которые размещаются в маломестные палаты с высокими потолками и большими окнами, а также санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан. Кроме того, в новой больнице соблюдены все условия разобщенного пребывания, а также имеется все необходимое для качественной диагностики и лечения.


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Теги: 
Коммунарка  здравоохранение  больница 

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