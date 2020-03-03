3 марта. Mossovetinfo.ru – Новый больничный комплекс в Коммунарке подготовлен к приему больных ОРВИ, которые прибыли в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщил заммэра Москвы Анастасия Ракова.



По словам Раковой, комплекс в Коммунарке станет опорным для подобных больных. Все пациенты с признаками ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут госпитализироваться в эту больницу.



В настоящее время таких больных перевозят из инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке.



Ракова отметила, что клиника в Коммунарке – одна из крупнейших современных больниц в стране. Особое внимание в ней уделено комфорту пациентов, которые размещаются в маломестные палаты с высокими потолками и большими окнами, а также санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан. Кроме того, в новой больнице соблюдены все условия разобщенного пребывания, а также имеется все необходимое для качественной диагностики и лечения.