3 марта. Mossovetinfo.ru – Новый больничный комплекс в Коммунарке подготовлен к приему больных ОРВИ, которые прибыли в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщил заммэра Москвы Анастасия Ракова.
По словам Раковой, комплекс в Коммунарке станет опорным для подобных больных. Все пациенты с признаками ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут госпитализироваться в эту больницу.
В настоящее время таких больных перевозят из инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке.
Ракова отметила, что клиника в Коммунарке – одна из крупнейших современных больниц в стране. Особое внимание в ней уделено комфорту пациентов, которые размещаются в маломестные палаты с высокими потолками и большими окнами, а также санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан. Кроме того, в новой больнице соблюдены все условия разобщенного пребывания, а также имеется все необходимое для качественной диагностики и лечения.
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