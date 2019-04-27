27 апреля. Mossovetinfo.ru - Большая кольцевая линия московского метро готова на 50%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. Он отметил, что полностью ветка будет построена в 2022 году.



На БКЛ будет 31 станция, с которых можно будет пересесть на радиальные ветки метро и станции Московского центрального кольца (МЦК).,