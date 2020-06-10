10 июня. Mossovetinfo.ru – Более половины пациентов в Москве, у которых было выявлено заражение коронавирусом, уже выздоровели.



Всего в Москве на 10 июня было выявлено 199 785 случаев заражения коронавирусом. Из них 113 533 человека уже вылечились. За это же время скончались от коронавируса 3 085 человек.



В России в общей сложности выявлено 493 657 случаев заражения во всех 85 регионах. 252 783 человека выздоровели, 6 358 человек скончались.