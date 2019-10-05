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Город (Москва и область)     05.10.2019 17:07

Большую кольцевую линию запустят в 2023 году - власти Москвы

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Теги:  БКЛ  Большая кольцевая  метро  метрополитен  Марат Хуснуллин. Хуснуллин 

5 октября. Mossovetinfo.ru - На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построено около 75% тоннелей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим», – сказал Хуснуллин.

Протяженность БКЛ составит 70 километров, на линии будет расположена 31 станции. На линии будет организовано 19 пересадок на радиальные линии метро, 4 пересадки на МЦК, 5 пересадок на линии МЦД и 11 пересадок на радиальные направления МЖД.


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Карта места

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Теги: 
БКЛ  Большая кольцевая  метро  метрополитен  Марат Хуснуллин. Хуснуллин 

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