5 октября. Mossovetinfo.ru - На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построено около 75% тоннелей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.



«У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим», – сказал Хуснуллин.



Протяженность БКЛ составит 70 километров, на линии будет расположена 31 станции. На линии будет организовано 19 пересадок на радиальные линии метро, 4 пересадки на МЦК, 5 пересадок на линии МЦД и 11 пересадок на радиальные направления МЖД.