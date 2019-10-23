23 октября. Mossovetinfo.ru – Бульвар Яна Райниса на северо-западе Москвы благоустроят в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.



Также благоустроят улицы Туристическая и Героев Панфиловцев. В ходе благоустройства пешеходные зоны планируется отделить от проезжей части, провести озеленение, установить лавочки и урны, новые светодиодные светильники. Кроме того, внутри застройки появятся велодорожки, которые свяжут жилые дома с метро «Сходненская», Алешкинским лесом, усадьбой «Братцево» и Сходненским ковшом.



Сквер возле кольца трамвайной линии по улице Героев Панфиловцев будет сохранен, также появятся новые озелененные территории в зоне сохраняемой застройки.



Благоустройство бульвара Яна Райниса и прилегающих улиц поможет жителям быстрее добираться до станции метро «Сходненская» и социально-бытовых объектов в соседних кварталах.