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Город (Москва и область)     23.10.2019 12:26

Бульвар Яна Райниса благоустроят по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  благоустройство  реновация жилья  программа реновации 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Бульвар Яна Райниса на северо-западе Москвы благоустроят в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Также благоустроят улицы Туристическая и Героев Панфиловцев. В ходе благоустройства пешеходные зоны планируется отделить от проезжей части, провести озеленение, установить лавочки и урны, новые светодиодные светильники. Кроме того, внутри застройки появятся велодорожки, которые свяжут жилые дома с метро «Сходненская», Алешкинским лесом, усадьбой «Братцево» и Сходненским ковшом.

Сквер возле кольца трамвайной линии по улице Героев Панфиловцев будет сохранен, также появятся новые озелененные территории в зоне сохраняемой застройки.

Благоустройство бульвара Яна Райниса и прилегающих улиц поможет жителям быстрее добираться до станции метро «Сходненская» и социально-бытовых объектов в соседних кварталах.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  благоустройство  реновация жилья  программа реновации 

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