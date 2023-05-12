13 мая - Mossovetinfo.ru - 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», а с 20 мая по 9 июня - закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар», - сообщает официальный Telegram-канал Дептранса. Пассажиров попросили выбирать альтернативные маршруты заранее.«В выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая». Они станут временно конечными. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями в эти дни», - сообщает Дептранс.«С 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с «Чеховской» и «Цветного бульвара». Станции продолжат работать. Переходите на них с соседних пересадочных «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной», - отмечается в сообщении.