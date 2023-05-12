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Город (Москва и область)     13.05.2023 09:20

C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

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Теги:  метро  перекрытие  закрытие  входы  выходы  участок  Чеховская  Цветной бульвар  Савеловская  Боровицкая  Депртранс 

13 мая - Mossovetinfo.ru - 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая», а с 20 мая по 9 июня - закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар», - сообщает официальный Telegram-канал Дептранса. Пассажиров попросили выбирать альтернативные маршруты заранее.

«В выходные 20-21 мая и 27-28 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая». Они станут временно конечными. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями в эти дни», - сообщает Дептранс.
метро, участок, закрытие, 20, 21, 27, 28 мая

«С 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с «Чеховской» и «Цветного бульвара». Станции продолжат работать. Переходите на них с соседних пересадочных «Тверской», «Пушкинской» и «Трубной», - отмечается в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
метро  перекрытие  закрытие  входы  выходы  участок  Чеховская  Цветной бульвар  Савеловская  Боровицкая  Депртранс 

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