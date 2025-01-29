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Город (Москва и область)
05.02.2025, 10:26
Черная книга Архнадзора пополнилась утратами за минувший год: 31 снос в 2024 году
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Электронный каталог утрат московского наследия пополнился сведениями за минувший, 2024 ...
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Город (Москва и область)
04.02.2025, 10:23
Около трети москвичей уже используют сервисы искусственного интеллекта для генерации текстов и изображений - Сергунина
4 февраля — Mossovetinfo.ru — В пятерку наиболее востребованных москвичами электронных услуг вошли: мобильный банк...
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Город (Москва и область)
29.01.2025, 11:15
Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» продлится до 9 февраля
29 января — Mossovetinfo.ru — Во вторник на Манежной площади Москвы открылся фестиваль «Китайский Новый год в Москве...