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Город (Москва и область)     05.02.2025 10:26

Черная книга Архнадзора пополнилась утратами за минувший год: 31 снос в 2024 году

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Теги:  Архнадзор  утраты  снос  Москва  Черная книга Архнадзора  2024 

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Электронный каталог утрат московского наследия пополнился сведениями за минувший, 2024 год, сообщили ИА МОССОВЕТ в Общественном движение Архнадзор.

«Общее число сносов собянинского периода перевалило за 350», - сообщает Архнадхор.

«За год фактически утрачены два реестровых памятника и один выявленный.
Впервые за 20 лет вандализм обратился на барокко XVIII века.
В номинации «классицизм» снесен мемориальный адрес 1812 года и Стендаля - флигель усадьбы Ростопчина в Сокольниках.
Наибольшие потери понесла промышленная архитектура: снесены четырнадцать (!) ансамблей либо отдельных зданий фабрик и заводов. Приходится лишь удивляться, с какой бездумностью новые коммерсанты сметают наследие старых, подчеркивая полное отсутствие преемственности. Не задумываясь, что к построенному новому потомки отнесутся так же», - говорится в сообщении Общественного движения.

Подробности и статистика с графиками приводятся на сайте Архнадзора - Черная книга Архнадзора: 31 снос в 2024 году

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Карта места

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Теги: 
Архнадзор  утраты  снос  Москва  Черная книга Архнадзора  2024 

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