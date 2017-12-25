25 декабря. Mossovetinfo.ru – Автобус въехал в подземный переход на Можайском шоссе в Москве, четыре человека погибли 15 пострадали, сообщает РИА Новости.







Авария произошла в районе Славянского бульвара. На месте аварии работают сотрудники полиции, информация о происшествии уточняется.