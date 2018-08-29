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Город (Москва и область)
29.08.2018, 12:59
Открылась дорога от Киевского до Калужского шоссе
29 августа. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО открыли движение по новой трассе, которая связывает между собой Калужское и Киевское шоссе. Новая трасса должна разгрузить юго-западный участок МКАД, а т...
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Город (Москва и область)
29.08.2018, 12:03
Четыре детских сада откроют в ближайшие дни в ТиНАО
29 августа. Mossovetinfo.ru – Сразу четыре новых детских сада откроются в ближайшие дни в поселениях ТиНАО, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. «В общей ...
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Город (Москва и область)
29.08.2018, 11:07
Новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена откроют 30 августа
29 августа. Mossovetinfo.ru – Новый участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена откроют в четверг, 30 августа, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы. В настоящее время ...