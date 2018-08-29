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Город (Москва и область)     29.08.2018 12:03

Четыре детских сада откроют в ближайшие дни в ТиНАО

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Теги:  детские сады  ТиНАО  Сергей Собянин 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Сразу четыре новых детских сада откроются в ближайшие дни в поселениях ТиНАО, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«В общей сложности они примут 820 малышей. Так постепенно решаем вопрос нехватки детсадов в ТиНАО, где рождается много малышей», - написал мэр Москвы.

Новые детские сады откроются в Щербинке, а также в поселениях Рязановское, Кокошкино и Филимонковское.


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Карта места

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Теги: 
детские сады  ТиНАО  Сергей Собянин 

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