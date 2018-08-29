29 августа. Mossovetinfo.ru – Сразу четыре новых детских сада откроются в ближайшие дни в поселениях ТиНАО, сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



«В общей сложности они примут 820 малышей. Так постепенно решаем вопрос нехватки детсадов в ТиНАО, где рождается много малышей», - написал мэр Москвы.



Новые детские сады откроются в Щербинке, а также в поселениях Рязановское, Кокошкино и Филимонковское.