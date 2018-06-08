8 июня. Mossovetinfo.ru – Четыре дома по программе реновации готовы к заселению в Северо-восточном административном округе Москвы, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.



Два дома находятся в районе Бабушкинский, еще два – в районе Южное Медведково. В новые дома переедут жители трех старых пятиэтажек, при этом все они останутся жить в пределах своих районов.



В программу реновации вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.