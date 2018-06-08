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Город (Москва и область)     08.06.2018 12:26

Четыре дома по программе реновации готовы к заселению на северо-востоке Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  жилье  реновация жилья  СВАО 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Четыре дома по программе реновации готовы к заселению в Северо-восточном административном округе Москвы, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Два дома находятся в районе Бабушкинский, еще два – в районе Южное Медведково. В новые дома переедут жители трех старых пятиэтажек, при этом все они останутся жить в пределах своих районов.

В программу реновации вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.


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Теги: 
программа реновации жилья  жилье  реновация жилья  СВАО 

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