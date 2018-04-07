7 апреля. Mossovetinfo.ru – Четыре дома на западе Москвы готовы к заселению по программе реновации. Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.
Дома располагаются по следующим адресам: проспект Вернадского, 61, корпус 3; проспект Вернадского, 69; улица Красных Зорь, дом 59 "Б" и улица Гжатская, дом 16, корпус 1.
Всего для переселения подготовлено 679 квартир. ордера получат жители шести ветхих домов по адресам: проспект Вернадского , 75; улица Гродненская, дома 7 и 9; улица Красных Зорь, дома 23 и 25. Второй этап - пятиэтажка по проспекту Вернадского, 77.
Первый дом, куда переезжают люди в рамках программы реновации, располагается на востоке Москвы по адресу: улице Пятая парковая, 62Б. Более 91 процента жителей подписали согласие на переезд, около 30 процентов из них уже переехали.
В программу реновации вошли более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет.
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