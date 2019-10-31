31 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые станции метро построят на Люблинско-Дмитровской линии до конца 2023 года, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.
В настоящее время идут работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии на север Москвы. на участке строятся две станции с рабочими названиями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово». В дальнейшем линию планируется продлить в поселок Северны, где будет построена станция «Физтех». Кроме того, на перегоне между станциями «Кожуховская» и «Печатники» будет построена станция «Южный порт».
Активные строительные работы планируется начать в 2021 году, завершить строительство планируется к концу 2023 года.
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