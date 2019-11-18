18 ноября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве в ноябре, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



С 18 ноября новая «выделенка» начала работать на площади Савеловского вокзала. Теперь наземный общественный транспорт не пользуется выделенной полосой на Малом Савеловском путепроводе. На площади создана специальная зона для автобусов и новые выделенки, которые позволяет автобусам подъехать ближе к метро и вокзалу.



Кроме того, с 25 ноября в Москве начнут работать выделенные полосы на улице Красного Маяка от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе, на всем протяжении Проектируемого проезда №5108 и в Орликовом переулке.



Всего в Москве действует 61 выделенная полоса общей протяженностью 346,37 километра.